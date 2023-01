Coppa Italia 2022 2023 | tabellone e accoppiamenti quarti di finale

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Ile glideididella. La seconda competizione nazionale entra nel vivo e, dopo gli ottavi diche hanno visto l’ingresso delle prime otto dello scorso campionato, è arrivato il momento di giocare le gare più importanti. Anche in questo caso, come nei turni precedenti, ci sarà una sola gara secca, che non lascerà alcun margine di errore alle squadre impegnate. Chi vincerà, dunque, accederà direttamente alle semifinali che, invece, si svolgeranno in partite di andata e ritorno. Ecco ilcompleto deididella. REGOLAMENTO DIFFIDATI ...

Gli ottavi dirilanciano la Juve, dopo il recente k.o. col Napoli e i giorni densi di novità extra campo. E proprio sul rettangolo di gioco, sotto lo sguardo dei nuovi vertici societari, la squadra ha ...Commenta per primo Federico Chiesa ha firmato il gol del 2 - 1 incontro il Monza, tornando ad esultare dopo 378 giorni e un gravissimo infortunio: l'ultima marcatura era infatti risalente al 6 gennaio 2022, contro il Napoli, partita terminata 1 - 1.L’ultima rete risaliva al 6 gennaio del 2022. Poi l’infortunio e il lungo stop. Fino al rientro e, oggi, il ritorno al gol per Federico ...Fabrizio Ravanelli, ex attaccante di Lazio e Juventus, ha commentato così la vittoria dei biancocelesti in Coppa Italia nel post partita di Mediaset e in modo particolare l'assenza ...