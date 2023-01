Contro Nordio la vera opposizione Quella fatta con il solito mix di giudici e stampa amica

Leggi su panorama

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Si dice che unaa questo governo non ci sia affatto, perché il Partito Democratico è troppo occupato a chiedersi che ne sarà di lui. In realtà la, che supplisce aparlamentare, cresce fuori dalle istituzioni, passa per certi comparti dell’informazione e della magistratura uniti come un sol uomo. E agisce nel campo di gioco cruciale della giustizia. A dimostrazione che laporta questi vessilli, basta studiarsi la reazione scomposta alle parole del Ministrosulle intercettazioni. In senato a relazionare sullo stato della giustizia, il Ministroha semplicemente detto che sulla riforma delle intercettazioni “andremo avanti sino in fondo, non vacilleremo e non ...