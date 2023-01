Contro l’aborto maggioranza unita | cosa dice il nuovo ddl

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 gennaio 2023) È stata presentata l’ennesima proposta di legge. Ladi destra, fin dai primi giorni, ha dimostrato di voler far entrare all’interno del Parlamento le voci anti-abortiste e non è stato difficile riuscirci. La nuova proposta di legge non fa altro che ribadire ciò che è già stato detto all’interno delladi destra e arriva come una conferma delle posizioni anche di Fratelli d’Italia. Infatti dopo le proposte del senatore Gasparri del 14 ottobre 2022, anche Fratelli d’Italia ha deciso di depositare il proprio disegno di legge. Era necessario? No, ma serviva dare un segnale (non agli elettori) ai sostenitori. La firma è di Roberto Menia e prevede la modifica dell’articolo 1 del CoCivile che chiarisce la capacità giuridica dell’individuo. Il dubbio ...