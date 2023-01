Contro la Salernitana tornano i titolarissimi del Napoli CorSport

(Di giovedì 19 gennaio 2023)la, sabato, per ilscenderanno in campo i, scrive il Corriere dello Sport. Il gruppo di Spalletti è chiamato a cancellare la delusione dell’eliminazione dalla Coppa Italia, con la sconfitta ai rigorila Cremonese. Spalletti recupera Kvaratskhelia, che ieri ha svolto solo una seduta personalizzata in palestra, dopo che aveva saltato la partita di coppa per una sindrome influenzale. Il suo agente, ieri, ha chiarito chelail georgiano sarà regolarmente in campo. Il Corriere dello Sport scrive: “La formazione che sabato si esibirà all’Arechi con lasarà totalmente diversa da quella che ha sfidato la Cremonese dal primo minuto: torneranno Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, ...

Corriere dello Sport

La squadra di Gasperini è reduce dal pesantissimo successo per 8 - 2 in campionatola, e ha trovato nel giovane talento danese Hojjlung una vera e propria gemma. Ma attenzione allo ...L' Atalanta , dopo il roboante successo ottenuto in campionatola, è pronta a tornare in campo al Gewiss Stadium per affrontare lo Spezia nel match valevole per gli ottavi di Coppa Italia 2022/2023 . Gli uomini di Gian Piero Gasperini vanno a ... Salernitana, tegola contro il Napoli: annunciata un'assenza Dopo la sosta, Radonjic non ha più brillato come prima: ora da lui ci si aspetta qualcosa in più e l'occasionee c'è ...Dietrofront Salernitana: Nicola torna a 48 ore dall’esonero.Pht. GdS Davide Nicola esonerato , poi il club ci riprensa e richiama il tecnico sulla panchina della Salernitana.La decisione di esonerlo d ...