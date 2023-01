La Gazzetta dello Sport

Poi succedono cose come quelle capitate a Gian Piero Ventrone,Mihajlovic e Gianluca Vialli e ti fanno pensare". Antonionon si tira indietro: la sua testa resta al Tottenham, stasera in ...Antonioè profondamente scosso dalla scomparsa nel giro di appena tre mesi di Gian Piero Ventrone,Mihajlovic e Gianluca Vialli. Tre persone che l'allenatore salentino conosceva molto bene. ... Conte: "Sinisa, Ventrone e Luca, ho perso 3 amici. Sto riflettendo, mi manca la famiglia" Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha rilasciato un'intervista al Guardian nella quale ha parlato del suo momento e anche del suo futuro: "Questa stagione è difficile dal punto ...Sport - Perdere in così poco tempo tre persone che conoscevo benissimo (Gian Piero Ventrone, Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli , ndr) non è stato semplice. Quando accade questa situazione ti porta ...