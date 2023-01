Conte | «Il lavoro è in cima ai pensieri | ma devi pensare al bene della famiglia»

Sky Sport

Antonio: ilnon è tutto nella vita. Sicuramente avere la mia famiglia in Italia non va bene 'Quando lavori e ilè in cima alla tua mente e nella tua testa, forse ci dimentichiamo ...E oggi alla Camera si è alzato anche Cafiero De Raho, che diha fatto nell'ordine il ... E' su questo che in Aula gli risponde il leader dei 5 Stelle Giuseppe: 'Lei ha provato a correggere ... Conte: "Mi manca la famiglia, sto riflettendo sul mio futuro al Tottenham" E' un periodo difficile quello che sta vivendo Antonio Conte, dal punto di vista lavorativo ma anche personale. Il tecnico è in scadenza di contratto con il Tottenham e per ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...