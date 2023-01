Conte a Nordio | “Sui pm dovrebbe esprimersi in modo più consono Noi ci ispiriamo a chi ha combattuto la mafia a suo rischio e pericolo”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) “Caro ministrolei ha usato espressioni pesanti, ha detto che il Parlamento non può essere supino dei pm. Le prossime volte la invito ainpiù. Le posizioni della mia forza politica sono espressioni una cultura che si avvale delle esperienze di persone che hannolauna vita intera, a loro”. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppea conclusione del suo intervento in dichiarazione di voto alla Camera, dopo le comunicazioni del Guardasigilli Carlosulle linee guida del suo dicastero. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Repubblica TV

Il leader del M5S interviene alla Camera in occasione della relazione sulla giustizia del ministro. E lo attacca: "Non può cambiare idea ogni giorno sulle ...E' su questo che in Aula gli risponde il leader dei 5 Stelle Giuseppe: 'Lei ha provato a ... Quella di, aggiunge a RaiNews24 l'ex ministro Andrea Orlando per il Pd, 'è stata una relazione ... Intercettazioni, Conte a Nordio: 'Lei non può cambiare idea ogni giorno' Il dibattito sulla riforma delle intercettazioni al momento ha un solo punto fermo, ribadito davanti al Senato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio: l’indispensabilità del loro utilizzo nelle ind ...Roma, 19 gen - Il Guardasigilli Carlo Nordio oggi in aula è stato "estremamente puntuale, preciso ed efficace. Ha risposto a tutte le questioni che erano state sollevate anche dalle opposizioni e sopr ...