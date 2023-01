Contatore della luce | occhio al tasto “segreto” per risparmiare

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Per dimezzare le bollettebasta premere unche c’è sul. È un trucco del tutto legale, ma nessuno lo usa. Probabilmente perché i più non lo conoscono. Da quando i contatorisono stati cambiati quasi nessuno è più capace di leggerli dal momento che questi inviano direttamente la lettura alla società elettrica che eroga l’energia. Saper leggere ilperò è comunque di estrema importanza. Unandrebbe usato poi in modo particolare: vediamo di cosa si tratta. Leggi anche l’articolo —> Benzina e gasolio, come: il trucco per fare il pieno gratis Leggere ilEnel permette di comprendere meglio il contratto con il fornitore elettrico e di usare ...

Everyeye Tech

...che alcune stregonerie saranno accessibili da subito o lo diverranno facendo salire il...la formula di gioco proposta con la serie Nioh lascia comunque ben sperare sulla futura bontà...BOLLETTA PAZZA La questionemaxi bolletta, però, è solo rimandata e ironiasorte ...malfunzionamento dell'apparecchio elettronico che avrebbe dovuto inviare a Liquigas i dati del. ... Come effettuare l'autolettura del contatore La guida per luce e gas Le previsioni per i prossimi giorni, che annunciano l’arrivo di una perturbazione che porterà l’inverno, rendono necessari alcuni accorgimenti per ...L’ondata di freddo polare annunciata per le prossime potrebbe danneggiare anche il nostro contatore dell’acqua: può congelare e quindi scoppiare se non adeguatamente protetto. Iren ha diffuso una nota ...