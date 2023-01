Confermato lo sciopero dei benzinai | distributori chiusi il 25 e 26 gennaio

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Faib Confesercenti, Figisc Confcommercio e Fegica hannolodeifissato per il 25 e 26e che coinvolge anche iself service. Non ha infatti avuto l’esito sperato l’incontro andato in scena giovedì mattina al tavolo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il governo rappresentato dal ministro Adolfo Urso e i rappresentanti di categoria che non sono riusciti a trovare la quadra di una situazione che li vede ancora su posizioni molto distanti. Unoperché nessun elemento fra quelli per cui lo abbiamo indetto è venuto meno – ha sottolineato Massimo Terzi di Anisa Confcommercio – Siamo ancora più penalizzati e questo ennesimo cartello fa tutto tranne che trasparenza”. In un comunicato il ...

'Le risposte arrivate non ci soddisfano: non possiamo revocare questoperché non sono ... Mentre un esponente di Figisc aggiunge: "Il tavolo hache per il governo la nostra è una ...ROMA - Fumata nera stamane al tavolo del ministero delle Imprese e del Made in Italy: Faib Confesercenti, Figisc Confcommercio e Fegica hannolofissato per il 25 e 26 gennaio , e che include anche i self service. "Fino all'ultimo minuto siamo disponibili a trovare una quadra, ma ora non si riesce", fanno sapere fonti ... Confermato sciopero benzinai il 25 e il 26 gennaio | Cambia il decreto: dalla comunicazione dei prezzi alle multe Sciopero confermato per le pompe di benzina il 25 e 26 Gennaio. Infruttuoso l'incontro con il governo. I sindacati, appena usciti dal ministero:"Profondamente delusi: posizioni distanti". L'incontro è ...Pompe di benzina chiuse per 48 ore il 25 e 26 gennaio. È quanto emerge dalla conferenza stampa delle sigle rappresentanti i gestori degli impianti dopo ...