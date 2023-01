Concorso Dirigenti scolastici | tra i requisiti non sono ammessi servizi svolti nella scuola paritaria

(Di giovedì 19 gennaio 2023)2023: il nodo deidi accesso è stato sciolto con la pubblicazione, lo scorso 22 dicembre, del Regolamento in Gazzetta Ufficiale. Il Regolamento presenta alcune novità rispetto alla bozza, peraltro già messe in evidenza per tempo dal CSPI nel prescritto parere. L'articolo .

Orizzonte Scuola

... assistenti e);. concorsi presso il ministero delle imprese e del made in Italy (per cui ... dove sarà chiarito con maggiore precisione ed esattezza il numero dei posti a, i requisiti ...in tutti i municipi e più personale. Ora nuovoper i vigili' Monta la protesta dei dipendenti capitolini Intanto però montano proteste e sospetti. 'Non vorremmo trovare che soldi ... Concorso Dirigente Scolastico, ci sarà anche l’inglese nella prova preselettiva L'infermiere, alla nomina, era in regola ma sono subentrate altre norme. L'azienda sanitaria: professionalità importante dato che deve gestire il personale ...Falsi che il dirigente avrebbe commesso in concorso con Marcello Talotta il 19 marzo 2018. False attestazioni e dichiarazioni mendaci In seguito alla realizzazione da parte della Talotta Costruzioni ...