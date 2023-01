Con il Rally Monte Carlo riparte il Mondiale WRC su Sky Sport e in streaming su NOW

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Parte la stagione 2023 del WorldChampionship, ancora una volta su Sky e insu NOW. Da giovedì 19 a domenica 22 gennaio, appuntamento in diretta con la 91esima edizione del, primo dei tredici appuntamenti stagionali. Rosario Triolo e Gabriele Cogni racconteranno l’evento con le speciali che prevedono ben tre passaggi sul leggendario Col de Turini, con il primo valido per la prima speciale, in notturna il giovedì alle 20, live su SkyF1 e insu...

La Gazzetta dello Sport

In calo il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 173,6 punti,il rendimento annuo italiano in ribasso di 13,4 punti al 3,746% e quello tedesco di 7,2 punti al 2,01%.di Saipem (+...... in collaborazioneMiki Biasion, l'inossidabile pilota due volte Campione del Mondo. Alle ore 18.00 di venerdì 3 febbraio, il saluto del Presidente ACI darà il via alla prestigiosa ... Rally di Montecarlo 2023: come, dove e quando vederlo in tv Parte la stagione 2023 del World Rally Championship, ancora una volta su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 19 a domenica 22 gennaio, appuntamento in diretta con la 91esima edizione del Rally Monte ...Shiba Inu, la meme-coin più capitalizzata dopo il Dogecoin, ha però ripreso quota in maniera molto convincente con un lieve ritardo, segnando al momento della scrittura un +28% su base settimanale.