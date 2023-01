“Con Di Caprio nel privé | uscivo anche con Beyoncé e Jay Z” | la vita notturna di Costantino Vitagliano

Leggi su tpi

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Venuto alla ribalta delle cronache rosa dopo la sua partecipazione nel 2003 come tronista a Uomini e donne, trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi su Canale 5,gliano ripercorre il suo picco di celebrità in un’intervista concessa al Corriere della Sera. “Quando Costanzo mi mostrava i dati di ascolto e mi diceva ‘tu sei qui, un picco enorme’, ho capito che ero diventato un fenomeno televisivo”. A Milano ha fatto Stranamore e Scherzi a parte: “Erano gli anni di Lele Mora e ne ho pagato le conseguenze come tanti della sua agenzia. Vivevo nel palazzo dove aveva la sede lui. Per anni mi ha detto: prima o poi, verrai a lavorare da me. Poi, verso i 26, facevo il muflone a Quelli che il calcio e pensai che stavo diventando vecchio, allora mi feci convincere”. Tanti gli aneddoti della suada sex symbol, molti dei quali ...