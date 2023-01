Comune di Scandicci | Concorso per 8 Specialisti Amministrativi

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 8 Figure Professionali come Specialista Amministrativo e Contabile, si tratta di Personale inquadrato in categoria D. Si rende noto che di questi 8 Posti 4 sono riservati ai Volontari delle Forze Armate. Posizioni Aperte.com pubblica ogni giorno nuovi Bandi per varie Professionalità, settori e Regioni. Nella sezione Concorsi potrai trovare quello giusto per te, in Approfondimenti, alla fine di ogni articolo, sono stati inseriti link ad hoc per aiutarti durante la Candidatura. Vienici a trovare su Facebook e Twitter. Bando diE' indetto bando dipubblico, per soli esami, per la copertura di otto posti di specialista amministrativo e contabile, di cui quattro posti riservati ai sensi dell'art. ...