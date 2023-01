Comte | la nascita del Positivismo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Augustenasce il 19 Gennaio del 1798, è considerato il padre del. Il termine trae la sua radice dal latino positum, dal verbo pon?re, che si può tradurre con “ciò che viene posto”. Il pensiero del filosofo, quindi pone, appunto, le sue fondamenta sulla realtà che viene proposta all’individuo sottoforma di fenomeni tangibili e razionalmente riconosciuti. La scienza è la guida del pensiero positivista: tutto ciò che riguarda il mondo dell’immanenza risulterà oggetto di studio. Ordine e Progresso Auguste© sociologicamente.itIl pensiero positivista si innesta in un’Europa che sta vivendo un periodo di cambiamento radicale della sua realtà sociale e culturale. La tecnica e la scienza portano l’industrializzazione a livelli di innovazione assai rapidi rispetto ai passi fatti in precedenza; la borghesia in ...