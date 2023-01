Commissione Segre | ok unanime Senato a ricostituzione

Agenzia ANSA

L'Aula del Senato approva all'unanimità, con voti 157 favorevoli, la mozione che dispone la ricostituzione della commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. Non ci sono stati astenuti ne' voti contrari.