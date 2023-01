COMICON 2023 | Mirka Andolfo è la poster artist | Giorgio Cavazzano il Magister

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Arrivano i primi annunci dal– International Pop Culture Festival, che quest’anno si svolgerà a Napoli dal 28 aprile all’1 maggio e che – per la prima volta – farà tappa anche a Bergamo dal 23 al 25 giugno. Sul sito www..it è stata aperta la biglietteria per l’edizione di Napoli, ma – soprattutto – l’organizzazione ha svelato i primi due nomi:è ladi questa XXIII edizione eè ildi. Fumettista e scrittrice,ha realizzato non solo ildiNapoli, ma anche il manifesto diBergamo che sarà svelato ...

Fumettologica

e i primi due attesi annunci: Mirka Andolfo e Giorgio Cavazzano sono rispettivamente la poster artist e il Magister di, Napoli e Bergamo . Due artisti di rilievo internazionale, dal ...e i primi due attesi annunci: Mirka Andolfo e Giorgio Cavazzano sono rispettivamente la poster artist e il Magister di, Napoli e Bergamo. Due artisti di rilievo internazionale. ... Sono in vendita i biglietti di Comicon Napoli 2023 Sarà un anno ricco di novità per Comicon - International Pop Culture Festival che si svolgerà a Napoli dal 28 aprile al 1 maggio per la ...Sarà un anno ricco di novità per COMICON che si svolgerà a Napoli dal 28 aprile al 1 maggio per la XXIII edizione ...