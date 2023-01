Come Vincere Trofei | Ecco la Mia Strategia

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Inzaghi entra nell’Olimpo: l’Inter vince la Supercoppa Italiana! Simone Inzaghi si è reso protagonista di una grande impresa: il tecnico dell’Inter ha infatti conquistato per la quarta volta la Supercoppa Italiana dopo il 3-0 contro il Milan nella finale di Riad. Grazie a questo successo, Inzaghi entra nell’olimpo degli allenatori che hanno raggiunto più volte questo traguardo, accanto ai grandi Capello e Lippi. Al termine della sfida, il tecnico nerazzurro ha commentato: “È una grande emozione essere accanto a due allenatori del calibro di Capello e Lippi. Sono orgoglioso di me, del mio staff e dei miei ragazzi”. Inzaghi ha espresso parole di elogio anche nei confronti dei giocatori della scorsa stagione, che hanno permesso all’Inter di arrivare fino a qui, e dei tifosi che hanno raggiunto Riad per sostenere la squadra: “Seratequesta siamo abituati ad averle, ...

