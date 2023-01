Come sta Rafael Nadal? Infortunio serio | lo stop sarà lungo

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 gennaio 2023)ha detto addio agli Australian Open 2023 nel peggiore dei modi. Non solo la sconfitta in tre set con l’americano Mackenzie McDonald, ma lo spagnolo si è procurato anche una lesione di secondo grado al muscolo ileopsoas della gamba sinistra. Unche potrebbe tenere lontano dai campiper un periodo dalle sei alle otto settimane e, dunque, il maiorchino dovrebbe ritornare solo sulla terra rossa europea. Quasi sicuramentenon giocherà i Masters 1000 di Indian Wells e Miami ed è molto probabile che lo spagnolo decida di saltare tutto il resto della stagione sul cemento, per riprendere l’attività solo sull’amata terra rossa con Montecarlo e successivamente Madrid, Roma e soprattutto il Roland Garros. Non è sicuramente un momento felice per il tennis spagnolo, che ha i primi ...