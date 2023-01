Come raggiungere la sicurezza energetica

(Di giovedì 19 gennaio 2023) La seconda tavola rotonda de La Ripartenza 2023. Questa volta è il tema della “” ed il ruolo delle reti ad essere il tema preponderante affrontato dai nostri ospiti. Lo scoppio della guerra in Ucraina ha obbligato l’Europa e l’Occidente a staccarsi da quella che era la sua principale fornitura: il gas russo. Quali possono essere le strategie che il nostro continente deve intraprendere per garantire un regolare approvvigionamento di gas? Quali sono le possibili alternative per la produzione di energia elettrica? Ne parliamo con ospiti importanti: Lucia Leonessi, Direttore Genarale Confindustria Cisambiente; Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna; Davide Tabarelli, Fondatore e Presidente di Nomisma Energia; Stefano Saglia, Consigliere di ARERA; Gianfilippo Mancini, CEO ...

Money.it

Ecco le sue dichiarazioni: TIFOSI - 'Vogliamoobiettivi importanti e per questo abbiamo ... ma non dimentico gli altri giocatori forti tecnicamente con cui ho giocato,Insigne e ...E questo subito dopo il Forum di Davos, in cui i politicanti di bassa lega hanno ripetutoun mantra: 'Perla pace, la Russia deve perdere'. E a nessuno di questi disgraziati viene in ... Risparmio e volatilità: come raggiungere gli obiettivi finanziari di ... Il ministro Urso ha annunciato una serie di novità al decreto Trasparenza, dall’abbassamento delle sanzioni al prezzo medio da esporre che ...L’arrivo del nuovo anno viene vissuto come un momento di svolta: di fronte a noi nuovi obiettivi da raggiungere per migliorare la nostra vita.