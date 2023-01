Come preparare la valigia per la settimana bianca | gli indispensabili da non dimenticare

Leggi su dilei

(Di giovedì 19 gennaio 2023) È arrivato il momento dilaper la! Sì, ma cosa è meglio metterci dentro? Per evitare sorprese e vivere al massimo la tua vacanza in montagna nongliche ti consentiranno non solo di affrontare neve e freddo, ma anche di coccolarti e sentirti sempre a tuo agio! L’abbigliamento per laIn montagna è essenziale curare l’abbigliamento, scegliendo look che siano non solo caldi, ma anche comodi. L’ideale per sciare sulla neve, ma anche per concedersi una pausa relax in un rifugio o prendere il sole ad alta quota. La soluzione migliore è senza dubbio quella di vestirsi a cipolla, indossando capi scelti con cura a strati. L’abbigliamento da montagna deve includere Tuta da ...