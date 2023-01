(Di giovedì 19 gennaio 2023) Ladeldiquesta settimana andrà in scena solo in ambito maschile. D’altronde si, dove il trampolino è di dimensioni imponenti e, soprattutto, presenta problematiche complesse a causa del vento. Sarebbe dunque prematuro far saltare le ragazze in un contesto così complicato. Il comprensorio della Sassonia è assurto al ruolo di palcoscenico abituale nell’ultimo lustro, mentre in precedenza veniva inserito in calendario solo sporadicamente. Non è un caso, perché gli organizzatori della località sono tra i pochi a investire con decisionedisciplina, che da queste parti è molto praticata. Dunque vi si fa tappa sempre più spesso, nonostante un meteo impietoso e un tracciato molto angusto. Sinora ...

OA Sport

Il primo, atleta della, era già stato convocato per l'edizione precedente, svoltasi in Finlandia, ma non aveva potuto gareggiare a causa di un infortunio. Giorgia, invece, fa parte ...Il primo, atleta della, era già stato convocato per l'edizione precedente, svoltasi in Finlandia, ma non aveva potuto gareggiare a causa di un infortunio. Combinata nordica, Coppa del Mondo Klingenthal 2023. Si gareggia nella "patria delle doppiette" Dalla Norvegia giunge una voce. Il comitato organizzatore dei Mondiali di Trondheim 2025 avrebbe richiesto alla Fis il beneplacito per inserire la mass start femminile nel programma di combinata nordi ...La biatleta Sophie Patz punta a piazzarsi bene ai Giochi EYOF in Italia. Foto: WukitGrande vittoria per Sophie Patz (17): la biatleta SC Hammer è stata ...