Agenzia ANSA

La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso unper ghiaccio per tutta la giornata di domani, venerdì 20 gennaio. Le aree interessate sono quelle interne e orientali. Inoltre ha esteso ilper neve, sempre a tutta la ...La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso unper ghiaccio per tutta la giornata di domani, venerdì 20 gennaio. Le aree interessate sono quelle interne e orientali. Inoltre ha esteso ilper neve, sempre a tutta la ... Codice giallo per neve e ghiaccio in Toscana - Cronaca La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per ghiaccio per tutta la giornata di domani, venerdì 20 gennaio. Le aree interessate sono quelle interne e orientali.L‘assessore rierisce al nostro giornale di avere già inviato una nota ai direttori generali sulla questione: “Se un paziente è stato visitato in una struttura pubblica da uno specialista - è la posizi ...