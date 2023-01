Codice della Strada | in arrivo una stretta sui monopattini

(Di giovedì 19 gennaio 2023) . La decisione annunciata dal vice premier Matteo Salvini Solo nel 2021, in Italia, gli incidentili con lesioni a persone che hanno coinvolto almeno un monopattino elettrico sono stati 2.101, con 9 vittime e 1.980 feriti di cui 1.903 conducenti e 77 passeggeri. Un numero abbastanza elevato, che ha aperto un dibattito sulla sicurezza di questo particolare mezzo di trasporto. Questo ha portato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini a pensare ad una riforma che limiti gli incidenti e tuteli la salute delle persone. Sul suo profilo Facebook, il ministro Salvini ha scritto: “Troppi incidenti sulle strade italiane, troppi morti e troppi feriti, soprattutto fra i più giovani. Per portare più sicurezza sulle strade stiamo lavorando ad un Nuovo, puntando su educazione, prevenzione e sanzione. Stiamo ...

Fanpage.it

...smart home abilitati a Matter per una rapida configurazione Lo scanner supporta ora ilUPI, ... non più supportati dai produttori, un aggiornamentosicurezza e nuove funzionalità. L'...63 deldi Giustizia SportivaFIGC , la revocazionesentenza definitivagiustizia sportiva sulle plusvalenze per 9 club (Juventus, Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, ... Nuovo Codice della Strada, Salvini annuncia stop a vendita monopattini oltre limiti 20 km orari Panoramauto Torino S.r.l. è unazienda giovanile ma nello stesso tempo con esperienza di 10 anni nel settore auto. Negli ultimi 10 anni abbiamo costruito una realtà in grado di soddisfare più di 10.00 ...Ventimiglia. Trecento veicoli rimossi perché in divieto di sosta; 28.557 sanzioni elevate per violazioni al codice della strada; 50 informative di reato inoltrate alla Procura della Repubblica; 110 ...