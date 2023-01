Clima | temperature Groenlandia mai così alte in mille anni

(Di giovedì 19 gennaio 2023) (Adnkronos) - Non sono state mai, negli ultimi, lein. Lo riferisce un gruppo di scienziati in un articolo pubblicato sulla rivista Nature nel quale espongono i risultati di una ricerca sugli effetti dei cambiamentitici sulla. Dai loro rilevamenti è emerso che nella regione artica la temperatura tra il 2001 e il 2011 è stata in media di 1,5 gradi Celsius più calda rispetto al XX secolo. E in questo i cambiamentitici causati dall'uomo hanno avuto un impatto significativo. "Laè quella che attualmente contribuisce maggiormente all'innalzamento del livello del mare", ha detto alla Cnn Maria Hörhold, autrice dello studio e glaciologa ...

