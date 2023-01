Corriere dello Sport

LONDRA (Inghilterra) - Il tecnico del Tottenham Antonioriflette sul proprio futuro. Gli ultimi eventi hanno segnato lo stato d'animo dell'allenatore italiano che ora valuta di fermarsi per dedicare più tempo alla propria ...La squadra allenata da Guardiola ha perso il derby con il Manchester United, quella dila stracittadina con l'Arsenal, per giunta in casa. Se nel caso del City ha influito unerrore ... Clamoroso! Conte medita di lasciare la Premier Il tecnico del Tottenham, particolarmente segnato dalla scomparsa di Vialli, potrebbe staccare con il calcio: "Il lavoro non è tutto nella vita..." ...Salvo clamorosi colpi di scena, Cuadrado lascerà la Juventus in estate. Con un ingaggio elevato, i bianconeri hanno deciso di rinunciare alle prestazioni del laterale, tanto volute da Conte prima ed ...