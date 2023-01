La Gazzetta dello Sport

Indicato da tutti come il favorito numero uno per la vittoria della Premier League, il Manchestersta perdendo troppi punti per strada favorendo così la fuga dell'Arsenal. Che sta succedendo alla squadra di Pep Guardiola Ne parliamo nella nuova puntata di In the Box, il nostro podcast sul ...- - > Fotogramma . Il fatturato non è tutto, eppure, anche nel mondo del calcio,racconta. Le squadre della Serie A, che da anni non vincono più un trofeo a livello europeo,...Manchester. ... City, qualcosa non va. Premier, i colpi di mercato