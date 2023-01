Cinghiali | catturati 8 animali a Villa Pamphili Branco passeggia Montespaccato

RomaToday

Secondo quanto assicurato dagli operatori, isono stati narcotizzati e. Non sono stati quindi abbattuti, in base a quanto previsto dal protocollo ministeriale, bensì portati nelle ...Su 24zampe: Roma, a Villa Pamphilj scatta l'operazione: 8L'articolo Dall'Ue arriva un quarto insetto commestibile: larva del verme della farina proviene da ... Catturati i cinghiali di Villa Pamphilj: "Sono stati narcotizzati e portati via" Martedì mattina la macabra scoperta di un cervo maschio di due anni rimasto impigliato sugli spuntoni di una recinzione privata in via Ferrovia, che nel tentativo di liberarsi si è squartato il ventre ...Una massiccia caccia al cinghiale scattata a metà mattinata davanti agli abituali frequentatori del parco che hanno visto, per la seconda volta in pochi giorni, sbarrare gli ingressi con l'obiettivo d ...