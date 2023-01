Cina | le stime dell’istituto britannico | “Con l’inizio del Capodanno lunare 36mila morti di Covid al giorno”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Con l’arrivo del, insi potrebbe toccare il picco didial: è la previsione della società di ricerche britannica Airfinity, che ha visto al rialzo lepresentate lo scorso 29 dicembre in merito al periodo maggiormente a rischio di diffusione del virus dopo la decisione di Pechino di abbandonare la politica “zero”. Gli spostamenti di massa di milioni di persone, pronte a ricongiungersi con i propri familiari, favoriranno la circolazione dell’infezione, con effetti potenzialmente disastrosi e numeri da primo lockdown. Airfinity ha spiegato di aver rialzato le previsioni sui decessi – passate da 25mila a– sia in base alla velocità di diffusione del ...

la Repubblica

PECHINO - Non più 25mila al giorno durante le festività del Capodanno lunare , ma 36mila. La società britannica Airfinity rivede al rialzo le propriesui morti che lapotrebbe registrare per il Covid, aggiornando le precedenti previsioni pubblicate lo scorso 29 dicembre. L'istituto di ricerca londinese ha dichiarato che l'aggiornamento ...Tutto sommato, lecollocano il valore di questa nuova industria a circa 30 miliardi di ...Repubblica Democratica del Congo produce ad esempio il 60% della fornitura mondiale di cobalto e la... Cina, cresce la stima dei morti per Covid: picco di 36mila al giorno con il Capodanno. Xi: "Preoccupato ma v… Le morti dovute al Covid in Cina potrebbero raggiungere quota 36.000 al giorno durante le vacanze del Capodanno lunare che partiranno nel fine settimana, a causa degli spostamenti di massa di milioni ...Responsabilità di quasi metà dell'aumento dei consumi sarà la ripresa delle attività in Cina Osservata speciale la Russia, che potrebbe ridurre le esportazioni a causa delle sanzioni Ue ...