Ciclone freddo fino al weekend con temporali e neve a quote basse anche al Centrosud

Meteo Giornale

Temperature massime comprese tra 5 e 10°C,con gelate al mattino al Nord. Forte Bora sull'alto Adriatico con mare molto mosso sulle coste esposte. 19 gennaio 2023L'ultima previsione del sito www.meteogiuliacci.it , conferma che ilpolare - soprannominato appunto come la divinità mitologica del fulmine, della folgore e della tempesta - porterà... Meteo weekend con neve e gran freddo, il ciclone diventerà super esplosivo Neve e gelo su tutta l’Italia per mano di Thor. L'ultima previsione del sito www.meteogiuliacci.it , conferma che il ciclone polare - ...L'Italia è entrata nel clou della fase gelida con il ciclone Thor che ha portato il vero inverno: neve in pianura, venti da tempesta e minime sottozero, ecco cosa ci aspetta ...