(Di giovedì 19 gennaio 2023), bergamasco e classe 1961, è stato un grande passista e cronoman laureandosi anche Campione del Mondo nella cronometro a squadre nel 1987.nella sua prima parte di carriera è stato al fianco di Gianni Bugno, più tardi invece è salito a bordo di un treno che ha segnato la storia, quello di. Terminata la carriera agonistica è salito in ammiraglia al fianco di formazioni come Liquigas, Cannondale, Lampre e UAE Team Emirates, Biesse Carrera per poi affiancare dal 2021 i nostri c.t Daniele Bennati e Marino Amadori alla guida dall’ammiraglia azzurra con il ruolo di vice-commissario tecnico, anello di congiunzione tra gli Under23 e i professionisti. Sei stato un esempio di longevità, gareggiando da professionista fino a 40 anni: come si ottengono certi risultati e come ci ...

OA Sport

Qui il campione diha realizzato il sogno che aveva da bambino: fare l'agricoltore. Nero D'... l'azienda diretta daFalcetti, una visione che guarda all'essenza. Il Franciacorta Brut ...Da parecchi anni il 'Trofeo Binda' di Cittiglio , gara inserita nel calendario mondiale delfemminile, è ben più di una (importante) manifestazione sportiva: tra le diverse iniziative ...... Ciclismo, Mario Scirea: "Pantani in salita andava in Vespa, io in Graziella. Cipollini era molto temuto" (ANSA) - BOLZANO, 19 GEN - Innsbruck ha ospitato la presentazione delle squadre partecipanti alla prossima edizione del Tour of the Alps, in programma dal 17 al 21 aprile con partenza da Alpbach e gra ...Scherma, ciclismo, canottaggio. Ma anche pattinaggio, danza e podismo. Solo per citare gli appuntamenti più importanti. Terni sogna in grande nel 2023 con una pioggia di grandi ...