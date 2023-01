Ciampino | niente supplenze in caso di assenza delle maestre all’infanzia Comunale Collodi | disagi per le famiglie | “Situazione inaccettabile”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Problemi nella scuola d’infanzia. Stando ad alcune segnalazioni raccolte tra i genitori le criticità riguarderebbero l‘del servizio di supplenza indi mancanzacon conseguenze sia per leche per gli stessi piccoli alunni. E questo praticamente dall’inizio dell’anno scolastico nonostante le ripetute segnalazioni. Per questo hanno deciso di rivolgersi a Il Corriere della Città, attraverso una lettera al direttore, per cercare di intervenire sulla questione. I problemi alla scuola dell’infanziadi“Fin da Ottobre 2022 l’amministrazionenon ha previsto l’attivazione di un servizio di ...