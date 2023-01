Chiara Ferragni | Maurizio Costanzo dice la sua su Sanremo | “Deve giustificare la sua presenza lì”

Leggi Anche Il Codacons stavolta denunciaper 'blasfemia' - Fedez: 'Mi mancavate' La causa per pubblicità occulta Il Codacons aveva presentato un esposto all'Antitrust per vietare la ...Al suo fianco sul palco dell'Ariston vedremo Gianni Morandi, ma anche quattro co - conduttrice: Francesca Fagnani,, Paola Egonu eFrancini. Tra i superospiti, invece, Blanco e ...Chiara Ferragni lancia un indovinello su Instagram su quali stilisti la vestiranno durante il festival di Sanremo ...Poche ore fa il rapper ha pubblicato una Instagram story in cui ha rivelato l’esito della battaglia legale legata alla raccolta fondi lanciata da lui e dalla moglie Chiara Ferragni durante la prima ...