Chiara Ferragni e la nuova frontiera degli stivali XXL | altezze vertiginose

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Mentre Milano è alle prese con la Fashion Week,è impegnata con l’imminente Festival di Sanremo. E dietro le quinte ha mostrato ai suoi follower un nuovo paio didall’altezza vertiginosa.non è immune al fascino della Fashion Week che ancora una volta ha animato la città di Milano. Ed è durante la settimana più glam che l’imprenditrice digitale si è concessa unaperla fashion, impossibile da non notare.. Crediti: Ansa – VelvetMagL’influencer, complice l’ironia, questa volta ha fatto parlare per la scelta di un nuovo paio didall’altezza vertiginosa che definire XXL potrebbe essere un tantino riduttivo. Basta uno sguardo per rendersi conto di trovarsi ...