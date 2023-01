Chi l’ha visto | gli audio che cambiano tutto | “Hanno portato la ragazza all’autista e…” | si fanno dei nomi

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Nel corso dell’ultima puntata di Chisi è nuovamente parlato di Emanuela Orlandi: il caso è stato riaperto in Vaticano dopo decenni di silenzio e si spera, ora, che ci sia una vera svolta nelle indagini. A sperarlo più di chiunque altro è Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, che dal giorno della scomparsa porta avanti una lotta quotidiana per avere la verità. Sulla scomparsa di Emanuela Orlandi si è ipotizzato di: sono moltissime le strade che sono state percorse al fine di trovare la verità e, soprat, trovare Emanuela. Negli ultimi anni la famiglia Orlandi è stata affiancata dall’avvocato Sgrò, che hanuova luce sul caso. Un grande lavoro è stato fatto anche grazie all’esposizione mediatica del caso, come nelle trasmissioni come Chi...