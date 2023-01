Chi interpreta Michael Jackson nel biopic di Antoine Fuqua? I fan sono già sul piede di guerra

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Il film biografico sulla vita dideve ancora essere girato e già provoca polemiche. Il regista è, quello di Training Day, ma non è ancora stato scelto l’attore che sarà il re del pop. I fangià suldi: ecco perché. Foto Getty La notizia è che il celebre regista di Training Day (2001),, farà un film biografico su. Che si intitolerà. Probabilmente le riprese inizieranno entro la fine del 2023. Per ora, solo di questo c’è certezza. Ma i rumors a Hollywoodgià a pieni giri. Per rispondere alla domanda che ci stiamo facendo tutti: chi interpreterà...

Radio Deejay

Al momento non è dato saperesono gli attori che interpreteranno i nuovi personaggi di Mare ... Nella fiction del primo canaleil ruolo di Anita Clementi , la mamma poliziotta di Gabriele ...... quando viene pubblicata la foto di Anthony Hopkins cheRatzinger il giorno in cui ... quello di fare propaganda, cioè esattamente l'opposto di quella che dovrebbe essere la mission disi ... Amy Winehouse: chi è l’attrice che la interpreta nel film Back to Black Scopri tutto su chi è l'attore che interpreta Ali Rahmet Fekeli in Terra Amara soap opera di Canale 5: chi è Kerem AlisikScopri chi è l'attrice che interpreta Hunkar in Terra Amara soap opera turca in onda su Canale 5: chi è Vahide Percin