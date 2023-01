Chi è Francesca Chillemi | biografia | età | altezza | figlia e fidanzato

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 19 gennaio 2023)è nata in provincia di Messina (precisamente a Barcellona Pozzo di Gotto) il 25 luglio del 1985 sotto il segno zodiacale del Leone, è alta 170 cm circa e pesa 60 kg. Il suo profilo Instagram ufficiale è @ha confessato di essere sempre stata molto legata alla sua famiglia, papà Salvatore e mamma Maria. Subito dopo la maggiore etàha lasciato la sua terra natale per partecipare al concorso di bellezza Miss Italia, dove è stata incoronata come la più bella d'Italia a soli diciotto anni, nel 2003. Subito dopo il trionfo sulle passerelle del concorso,è ritornata in Sicilia per affrontare l'esame di maturità, ma subito dopo aver concluso il suo percorso di studi, ha deciso di dedicarsi esclusivamente ...