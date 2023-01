Chi è Fikret Fekeli in Terra Amara?

Blasting News Italia

... alle ore 16:00 presso il Teatro Municipale: balletto in tre atti con musiche diAmirov e ...il Museo della Cattedrale i bambini potranno imbattersi in una caccia al tesoro per scoprireè ...Trame turche Terra Amara:Fekeli Tra le new entry che arricchiranno il cast Terra Amara ci sarà spazio perFekeli, nipote del padrino di Yilmaz Ali Rahmet e ... fratellastro di ... Terra Amara, anticipazioni turche: Fikret spinge Ümit a sedurre con l'inganno Demir Scopri chi è l'attore che interpreta Fikret Fekeli in Terra Amara soap opera turca in onda su Canale 5: chi è Furkan PalaliChi è Umit in Terra Amara, il personaggio della soap turca. Che fine fa Umit, tutto sul personaggio interpretato dall'attrice Hande Soral.