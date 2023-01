Chi dovrà fare i conti con Lula

Leggi su panorama

(Di giovedì 19 gennaio 2023) L’assalto ai palazzi del potere da parte degli «ultrà» bolsonaristi ha in realtà rafforzato il potere del neo presidente sudamericano. Che sta già «normalizzando» esercito, polizia e giustizia. Oltre a decidere nomine controverse nei ministeri chiave e ad accentrare il potere su di sé, soprattutto in campo economico. «Masarà radicale?». Apre un mondo la domanda che mi rivolge Vladimir Villegas mentre mi intervista per Unión Radio da Caracas sull’attacco ai palazzi del potere domenica 8 gennaio a Brasilia.Grande giornalista e chavista democratico, ex ambasciatore in Brasile del regime venezuelano nonché fratello di Ernesto Villegas, attuale ministro della Cultura di Nicolás Maduro, vuole capire e far capire anche al Venezuela che cosa ha in mente. Ormai è chiaro che l’assalto al Parlamento da parte di vandali bolsonaristi (ma per qualcuno ...