La Gazzetta dello Sport

...di far bene - spiega il ds Federico- . Abbiamo tutti la rabbia della finale dello scorso anno, speriamo che i ragazzi pensino a quello prima della gara". presente e futuro "Se mi...Commenta per primo Federicoè intervenuto a Sport Mediaset nel pre - partita di Juventus - Monza, ottavo di finale di ... SOTTO OSSERVAZIONE - 'Miosservato come tutti i professionisti ... Cherubini: "Mi sento sotto osservazione, come tutti in questo settore" Federico Cherubini, direttore sportivo della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset, prima del match di Coppa Italia contro il Monza: "Partita subito da brividi e competizione importa ...Federico Cherubini ha parlato a Mediaset prima di Juve-Monza ... 2 biglietti per assistere ad una partita della Juventus RESPONSABILITA’ AUMENTATE – «Mi sento osservato come tutti i professionisti che ...