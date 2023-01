Che Dio ci aiuti | la Coppa Italia o Harry Potter? La tv del 19 gennaio

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Per la prima serata in tv, giovedì 19su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Che Dio ci”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Restare o partire?” e “Progetti”. Nel primo, suor Angela riceve una visita dal Vescovo, che mette in discussione il suo operato. Per distrarsi, la suora si occupa delle sue ragazze: cerca di aiutare Ludovica a sciogliersi un po’, mentre vorrebbe convincere Cate ad affrontare il coro dei bambini. Inoltre, insieme ad Emiliano, inizia a pedinare Sara, che sembra essersi cacciata nei guai. Azzurra, intanto, continua ad indagare… Nel secondo, le nuove dinamiche al Convento degli Angeli mettono in crisi Azzurra, che è determinata a far tornare le cose com’erano prima. Dal canto suo, Suor Teresa è motivata a adempiere la missione affidatagli dalla sorella per tornare il prima possibile a Parigi. Intanto le ...

Liberoquotidiano.it

Prima Lettura Dalla lettera agli Ebrei Eb 7,25 - 8,6 Fratelli, Cristo può salvare perfettamente quelliper mezzo di lui si avvicinano a: egli infatti è sempre vivo per intercedere a loro favore. Questo era il sommo sacerdoteci occorreva: santo, innocente, senza macchia, separato dai ...Dalla nostra pochezza alla sovrabbondanza, questo è il miracolodesidera attuare, non ci mette da parte per risolvere da solo il problema, ma trasforma la nostra vita in linfa vitale per la ... Silvio Berlusconi, "che Dio ci protegga". La più cupa profezia Matteo 4,18 - 19 Il tema della Luce, che ci ha accompagnati nel tempo di Natale, è filo conduttore delle liturgie che aprono il Tempo Ordinario: in questa III Domenica, dedicata alla Parola di Dio, co ...«No, non avevo un conto in sospeso con lui, ce l’aveva la giustizia, perché ha seminato morte e distruzioni». Rino Germanà, grande investigatore antimafia, una lunga carriera conclusa come questore di ...