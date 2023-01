Che Dio ci aiuti 7 | Stasera su Rai 1 la Seconda Puntata della fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi

Libero Magazine

... in onda dalle 21.25 su Focus Il grande viaggio dei Vichinghi (docu - serie), in onda dalle 21.10 su Rai Storia Le Serie TV e le Fiction in onda staseraci aiuti 7 (fiction, serie tv), in ...Infine un messaggio ai tifosi: "Grazie per il vostro supporto, ci aiutate nei momenti difficili, a fine stagione vogliamo festeggiare qualcosa di importante con voi evi ... Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni seconda puntata del 19 gennaio Ecco le anticipazioni della Seconda Puntata di Che Dio ci aiuti 7, in cui Elena Sofia Ricci riprende il ruolo di Suor Angela, mentre Francesca Chillemi è sempre Azzurra. A convento sono arrivate nuove ...La sua diffusione nell'antico Egitto è così capillare da farlo diventare ben presto un simbolo di questa cultura.