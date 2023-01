Che Dio ci aiuti 7 | le anticipazioni trama e cast della seconda puntata

Leggi su tpi

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Stasera, giovedì 19 gennaio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladi Che Dio ci7, la nuova stagionefortunata fiction Rai (in onda dal 2011) con protagoniste Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nel primo episodio, Suor Angela deve fare i conti con le rimostranze del Vescovo, che critica aspramente il suo operato. La simpatica religiosa, però, ha anche altri guai di cui occuparsi. Insieme a Emiliano, infatti, si vede costretta a pedinare Sara perché è convinta che nasconda un problema. Suor Teresa decide di rimanere ad Assisi per assolvere alla missione che le ha affidato sua sorella. Azzurra tenta di scagionare Suor Angela da ogni ...