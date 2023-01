Cetara | frana sulla SS163 “Amalfitana” | Anas attiva il senso unico alternato

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Lungo la strada statale 163 “” è provvisoriamente attivo iltra il km 45,940 ed il km 46,060 a, in provincia di Salerno. A seguito delle avverse condizioni meteorologiche, si è verificato il distacco di materiale lapideo da un versante roccioso (di proprietà privata) attiguo alla statale, parzialmente contenuto dalle rete in aderenza presente; con le copiose piogge, il materiale è poi scivolato fino a coinvolgere marginalmente il piano viabile.ha quindi provveduto all’esecuzione di prime attività, con la rimozione del materiale sia dalla sede stradale che all’interno delle reti. Contestualmente prosegue il confronto con gli Enti Territorialmente interessati, allo scopo di procedere – entro la fine della prossima settimana – alle ...

