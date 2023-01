Cent'anni di Triennale riassunti in dieci (storiche) tappe

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Ladi Milano compie. E mentre guarda al futuro con diciassette nuovi progetti e un piano quinquennale (Design the Future) appena presentati da Stefano Boeri e Carla Morogallo (rispettivamente, presidente e direttore generale), vale la pena di ripercorrerne la storia. Che, tappa dopo tappa, si intreccia fortemente con i cambiamenti e i protagonisti del nostro Paese. Ecco, allora, cento anni in. 1-La nascita? A Monza Ladi Milano in realtà nasce a Monza. Era il 1923 e, per la verità, all’inizio si chiama Biennale. A volerla, su ispirazione delle grandi Esposizioni Universali di Londra, Parigi, Vienna e Barcellona, sono un ente filantropico, la Società Umanitaria, e il Comune di Milano che, insieme, danno vita alla prima “Esposizione internazionale delle Arti ...