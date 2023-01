C’è un problema per la privacy quando si parla di telemedicina?

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Il concetto di, come stiamo vedendo in questo numero monografico di Giornalettismo, è molto ampio. Si va dalla definizione di quei servizi erogati direttamente dal servizio sanitario nazionale (previsti dalla Conferenza permanente Stato-Regioni e Provincie autonome che ha deliberato su questo nel 2020), fino all’utilizzo di strumenti, apparati, applicazioni che possono essere sia direttamente installati nelle abitazioni dei pazienti, sia indossati sui loro corpi (sidi Internet of Things nel primo caso e di Internet of Bodies nel secondo caso). Va da sé che – nel momento in cui analizziamo le relazioni tra– occorre valutare l’ampia casistica di problemi che si possono riscontrare in tutto questo spettro di soluzioni. LEGGI ANCHE > Cos’è lae ...