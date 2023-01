Cdm nomina Maruotti presidente del Consiglio di Stato

Il Sole 24 ORE

Giorgetti propone Barbieri al Tesoro Il Mef ha inviato alla Presidenza del Consiglio, ai fini dell'iscrizione nell'ordine del giorno del, la proposta di nomina dei direttori generali dei dipartimenti del Tesoro (Riccardo Barbieri) Ragioneria (Biagio Mazzotta) e Amministrazione Generale del personale e dei servizi (Ilaria Antonini). Il Consiglio dei ministri ha dato il disco verde alla nomina di Riccardo Guariglia a nuovo segretario generale del ministero degli Esteri. Barbieri Dg del Tesoro al posto di Rivera. Mazzotta confermato alla Ragioneria. Mazzotta resta alla Ragioneria e Ilaria Antonini va all'Amministrazione Generale del personale. Via libera in Cdm alle nomine proposte dal Mef.