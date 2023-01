CDM | Freestyle | eliminati i tre azzurri a Laax

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Sono tre gliche non sono riusciti ad accedere alla gara di Coppa del Mondo di slopestyle freeski a, in Svizzera: Miro Tabanelli, Leonardo Donaggio e Rene Monteleone. I tresi sono classificati rispettivamente in 29esima, 35esima e 49esima posizione, lontani dall’ottavo posto necessario. Il miglior punteggio è stato fatto segnare nella prima heat dall’austriaco Matej Svancer (80.80) mentre nella seconda dal padrone di casa Andrei Ragettli (79.66). SportFace.