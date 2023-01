Castelvenere | un concerto per ricordare Ugo Di Santo

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Sarà unla prematura scomparsa dell’ex consigliere comunale di, Ugo Di. Sabato prossimo (ore 17,30) nella Chiesa parrocchiale di “San Nicola”, in occasione del primo anniversario della morte di Ugo Di, dopo la celebrazione della santa messa, si terrà ilcon il Coro della Cattedrale di Cerreto Sannita (Maestri Elvira Landino e Nicola Florio), la Corale parrocchiale di(Maestro Angela Di Blasio), il Coro Polifonico Venusia (Maestri Michelangelo Malgieri e Alessandro Verrillo) e la Corale Polifonica Santi Apostoli Pietro e Paolo (Maestri Alessandro Fusco e Massimo D’Orsi). A tracciare il ricordo dell’amico, per anni impegnato come ...