Cassino-Pomezia | la partita finisce nel caos | denunciato un dirigente e tre tifosi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 19 gennaio 2023)dalla Polizia di Stato unsportivo delCalcio 1957 e tredella compagine delCalcio 1924. Insulti al termine della, sarebbe questa la ragione della denuncia. Per i quattro soggetti, inoltre, sono in corso le fasi preliminari dell’istruttoria per l’emissione anche del DASPO. Ma cosa è successo? Cosa sappiamo della dinamica? Roma, i vip si sfidano per solidarietà: torneo di padel tra celebrities a favore dei bambiniildele treIl tutto sarebbe accaduto al termine dell’incontro di calcio, disputatosi presso lo Stadio Comunale “Gino Salveti”, traCalcio 1924 e ...