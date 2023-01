Cassandro al Lecce

(Di giovedì 19 gennaio 2023) L’A.S. Cittadella comunica la cessione a titolo definitivo di TOMMASO . Due stagioni e mezza a Cittadella, 60 presenze e una rete (l’anno scorso contro il Brescia) per il duttile terzino classe 2000 nato a Dolo. A Tommaso un grazie per la professionalità e l’impegno dimostrato con la nostra maglia, in bocca al lupo per il prosieguo di carriera in Serie A con i giallorossi. Fonte articolo e foto: www.ascittadella.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

ItaSportPress

